Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde 15 maç sonra Kadıköy'de yenilgi gördü. İlk 45 dakikanın sonunda ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki vardı.

Fenerbahçe'nin 30. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta sarı-lacivertliler, Diego'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirirken ardından VAR'la görüştü ve pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. İlk 45 dakika sona erdiğinde ise soyunma odası koridorlarında hakeme şiddetli tepki vardı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre devre arasında ilk olarak çıkış tünelinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu bekleyen Emre Belözoğlu, hakeme büyük tepki gösterdi. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de tecrübeli oyuncuya katıldı ve hakeme yönelik sert çıkışlarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcuların isyanı, devre arası bitiminde sahaya çıkarken de sürdü.