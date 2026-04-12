Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'den 21 gole katkı!
Giriş: 12.04.2026 - 12:59
Son olarak Kayserispor maçında gol atan Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Malili futbolcu sarı lacivertli formayla 21 gole direkt katkıda bulundu.
Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 kez rakip ağları havalandırdı.
23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı.
Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 gol birden atmıştı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Salzburg'dan kadrosuna kattığı Nene ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.