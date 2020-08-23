Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un taktik, kondisyon, kuvvet çalışmaları kadar büyük önem verdiği bir diğer konu da; arkadaşlık... Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre; genç teknik adam Samandıra'da göreve başladığı günlerde tespit olarak belirlediği "Burada arkadaşlık eksik" tespiti kısa sürede çözüme kavuştu. Bu konunun düzeltilmesi için hem yardımcılarıyla hem de takımın deneyimli isimleriyle görüşme yapan teknik patron Erol Bulut, arkadaşlık ortamının pekişmesi için bazı kurallar belirledi.

EROL BULUT KANUNLARI İŞE YARADI

Bu kapsamda önce Samandıra'da toplu yemek yeme, iki antrenman arası tesiste kalma zorunluğu gibi kurallar getiren Erol Bulut, antrenmanları da bu şekilde dizayn etmişti. Bu hamlelerin meyvelerini kısa sürede toplamaya başlayan Erol Bulut'un yüzünü güldüren görüntü Topuk Yaylası'nda oluştu. Yunan kondisyoner Pantelopoulos'un uyguladığı ağır kondisyon antrenmanlar sonucunda futbolcular, her ne kadar odalarına çekilse de sabah kahvaltıları ve yemekten sonra tüm takım neredeyse birlikte vakit geçiriyor.

MAME THIAM SEVİNCİ

Takımdaki arkadaşlık ortamının gelişmesine katkı veren isimler ise Karagümrük maçında kaptanlık pazubendini taşıyan iki yeni transfer; Caner Erkin ile Gökhan Gönül... Fenerbahçe formasını uzun yıllar taşıyan ve gerek Samandıra'yı, gerekse Topuk Yaylası atmosferini çok iyi bilen bu iki yıldıza eşlik eden diğer oyuncular Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş oluyor. Yeni transfer Mame Thiam da uyum sürecini çabuk atlatan oyunculardan biri olarak dikkat çekerken, yerli-yabancı ayrımı olmadan takımın bir arada hareket etmesi Erol Bulut'un yüzünü güldürüyor.