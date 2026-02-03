Habertürk
        Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında 5 Şubat Perşembe günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 03.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:45
        Fenerbahçe'de Kupa hazırlığı!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

        Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin tali yola yuvarlandığı kazada Barış Sönmez (33) hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat Sönmez (36) ile aracı kullanan kuzeni Devrim Sönmez (34) ise ağır yaralandı.    

