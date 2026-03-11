Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

