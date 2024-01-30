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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da

        Rayo Vallecano, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Şu anda İspanya'da sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun maaşının tamamını İspanyol ekibi karşılayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:24
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        Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
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        Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Rayo Vallecano’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı.

        TRT Spor'un haberine göre Crespo şu anda Madrid’de sağlık kontrollerinden geçiyor. Maaşının tamamını ise Vallecano karşılayacak.

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