Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da Rayo Vallecano, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Şu anda İspanya'da sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun maaşının tamamını İspanyol ekibi karşılayacak

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Rayo Vallecano’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Crespo şu anda Madrid’de sağlık kontrollerinden geçiyor. Maaşının tamamını ise Vallecano karşılayacak.