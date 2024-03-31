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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi seferberliği! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi seferberliği!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Fred ve Ferdi Kadıoğlu, kritik maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:19
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        Fred ve Ferdi seferberliği!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Teknik heyet, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor.

        Sarı-lacivertlilerde Fred ve Ferdi Kadıoğlu, hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor.

        Fred’in ağrılarının olduğu ve tedbir amacıyla dinlendirildiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisi sağlık ekibi tarafından titiz bir şekilde yapılıyor.

        FERDİ KADIOĞLU'NUN OYNAMASI BEKLENİYOR

        Trabzonspor maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Ferdi Kadıoğlu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

        Sakatlığı sebebiyle milli takımda yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun, Yukatel Adana Demirspor maçına yetişmesi bekleniyor.

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        Sakatlıkları düzelen Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao’nun da zorlu karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

        Fenerbahçe, 3 Nisan’da Yukatel Adana Demirspor’u konuk ettikten sonra Şanlıurfa’ya gidecek ve 7 Nisan’da Galatasaray ile karşılaşacak.

        Sarı lacivertliler, nisan ayında lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 7 maç yapacak.

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