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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de futbolcular laktat testinden geçti

        Fenerbahçe'de futbolcular laktat testinden geçti

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, oyuncular laktat testinden geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de oyuncular laktat testinden geçti!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyunculara laktak testi uygulandı.

        Testler, 3 grup halinde gerçekleştirilirken; kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör İsmail Kartal, takımı ziyaret eden taraftarları selamladı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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