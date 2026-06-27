Fenerbahçe'de futbolcular laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, oyuncular laktat testinden geçti.
Giriş: 27 Haziran 2026 - 22:28 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyunculara laktak testi uygulandı.
Testler, 3 grup halinde gerçekleştirilirken; kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör İsmail Kartal, takımı ziyaret eden taraftarları selamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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