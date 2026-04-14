Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarm!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, 7 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
14 Nisan 2026 - 12:55
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında rakibini 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de maç öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde, 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
İşte Fenerbahçe'nin derbi öncesi kart sınırında bulunan 7 futbolcusu...
ANTHONY MUSABA
ARCHIE BROWN
DORGELES NENE
KEREM AKTÜRKOĞLU
MATTEO GUENDOUZI