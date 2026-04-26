        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine Asensio yedek, Cherif 11'de başladı

        Asensio yedek, Cherif 11'de

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sidiki Cherif'i Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya sürerken, sakatlıktan yeni çıkan Asensio ise maça kulübede başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:27 Güncelleme:
        Asensio yedek, Cherif 11'de

        Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının en önemli maçında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaştı.

        Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında derbi maçta Galatasaray’a konuk oldu. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanan mücadele saat 20.00’de başladı. Hakem Yasin Kol’un yönettiği maçta yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

        TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Derbi maçta Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek yedek başladı. Bu isimlerin yerine Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca ilk 11’de görev yaptı.

        Sarı-lacivertli ekip, “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif” ilk 11’iyle sahada yer aldı.

        KANTE VE CHERIF’İN İLK GALATASARAY DERBİSİ

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında maça ilk 11'de başladı.

        7 İSİM SINIRDA

        Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyunculardan cezalı duruma düşen olursa Süper Lig'in 32'nci haftasındaki RAMS Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.

        TARAFTARA FORMA DAĞITILDI

        Fenerbahçe Kulübü, derbiyi deplasman tribününde seyredecek olan taraftarlara toplanma alanında sarı-lacivert çubuklu forma dağıttı. Böylelikle deplasman tribününde görsel bütünlük sağlandı.

