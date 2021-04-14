Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl \u00fcn Ac\u0131badem Altunizade Hastanesinde \u00e7ekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede k\u0131smi y\u0131rt\u0131k tespit edildi\u011fi belirtildi. Tecr\u00fcbeli futbolcunun tedavisine ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
YORUMLAR