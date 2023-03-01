Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, 5 Mart'ta bitecek transfer döneminin son gününe kadar kadrosuna bir takviye daha yapmak istiyor.