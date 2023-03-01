Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalktı. Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura ile birlikte Norveçli orta saha Hugo Vetlesen için girişimlerine hız veren sarı-lacivertli yönetim, 5 Mart'a kadar iki yıldızdan en az birini kadrosuna katmayı planlıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, 5 Mart'ta bitecek transfer döneminin son gününe kadar kadrosuna bir takviye daha yapmak istiyor.
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde ise iki isim yer alıyor. 
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    LİSTE BAŞI MOURA

    Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura var. Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve mutsuz olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdürürken, transferin 5 Mart'a kadar bitirilmesi hedefleniyor. 
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Bu sezon ligde sadece 9 maçta 91 dakika süre alan Lucas Moura gol veya asist katkısı yapamadı.
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    ORTA SAHAYA NORVEÇLİ

    Fenerbahçe'nin transferdeki diğer hedefi ise Norveçli orta saha Hugo Vetlesen...
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Sarı-lacivertli yönetim, Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. 
  • Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!

    Vetlesen'in şartlarını öğrenen Fenerbahçeli yöneticiler, genç futbolcunun transferini de her an gerçekleştirebilir. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.