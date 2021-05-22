Fenerbahçe'de gündem Muriç

Fenerbahçe’den Lazio’ya 17,5 milyon Euro'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Çizme'de bekleneni veremedi. Oyuncunun tekrar piyasa değerini artırmasını isteyen İtalyan ekibi seçenekleri değerlendiriyor. En olası durum kiralama opsiyonu.

Sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik bir performans gösteren başarılı santrfor da, eski havasını tekrar yakalamak istiyor. Ancak Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen başka takımlar da var.

TRT Spor'un haberine göre; Vedat ve menajerinin başta Fenerbahçe olmak üzere birkaç kulüple daha görüşeceği ve kararın bundan sonra netleşeceği öğrenildi.