Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken sarı-lacivertlilerde Moses, Rodrigues ve Hasan Ali sevinci yaşanıyor.
İki günlük iznin ardından toplanan Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı 19.00'da başladı. U19 Milli Takımı'ndan Muhammed Gümüşkaya ile U21 Milli Takımı'ndan dönen Altay Bayındır ile Murat Sağlam da takıma katılırken sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues de takımla çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertlilerin çalışmasında milli takımlarında bulunan 8 futbolcu ise katılmadı.
YORUMLAR