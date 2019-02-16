Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi. Sarı-lacivertlilerde 45+1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı.