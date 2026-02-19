Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe'de sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Fred rövanş maçında cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı.
Mücadelenin 69. dakikasında sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, yaptığı faulün ardından sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Hollandalı futbolcu daha önce Dinamo Zagreb, Stuttgart, Viktoria Plzen ve Aston Villa maçlarında da sarı kart görmüştü.
FRED DE RÖVANŞ MAÇINDA YOK!
76. dakikada Kante'nin yerine oyuna giren Fred, 90+1. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Sambacı yıldız daha önce Dinamo Zagreb, Nice, Viktoria Plzen ve FCSB maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.