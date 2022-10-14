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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden

Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe, sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi

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  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 70. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 22.000'e çıkardı.
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 10 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. 
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. 
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe, kalan 9 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

    Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

    Fenerbahçe 3-0 Slovacko

    Slovacko 1-1 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi play-off

    Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

    Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

    Rennes 2-2 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

    AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    GOL REKORU

    Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyuyor.
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplamda 18 gol atarak, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.
  • Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 37 sıra birden - Fenerbahçe FB Haberleri

    Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de de 8 haftada attıkları 25 golle bu anlamda zirvede yer alıyor.

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