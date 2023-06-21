Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:
Maraton alt
A-I Blok: 18 bin TL
B Blok: 22 bin TL
C-G Blok: 28 bin TL
D-F Blok: 34 bin TL
E Blok: 40 bin TL
Maraton üst
A-I Blok: 9 bin TL
B-H Blok: 10 bin 500 TL
C-G Blok: 12 bin TL
D-F Blok: 13 bin 500 TL
E Blok: 15 bin TL
Fenerium Alt
A-I Blok: 18 bin TL
B Blok: 22 bin TL
C-G Blok: 28 bin TL
D-F Blok: 34 bin TL
E Blok (VIP): 150 bin TL
Fenerium Üst
A-I Blok: 9 bin TL
B-H Blok: 10 bin 500 TL
C-G Blok: 12 bin TL
D-F Blok: 13 bin 500 TL
E Blok: 15 bin TL
Kale Arkası: 6 bin 500 TL
Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL
Divan Kurulu Üyeleri
Maraton Alt H: 8 bin 800 TL
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