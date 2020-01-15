Devre arası transferinde hızını artırmak isteyen Fenerbahçe’de kritik saatler yaşanıyor. Yapılandırma anlaşmasını tamamlayan ve bunu TFF Lisans Kurulu’na sunmaya hazırlayan Sarı-Lacivertliler bu şekilde harcama limitini açmayı hesaplarken transferde de gaza basmayı planlıyor.

TFF Lisans Kurulu’nun yapılandırma anlaşması sonrası bu anlaşmaya onay vermesi bekleniyor. Bu onay sonrası ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler’in harcama limitinde ciddi bir değişiklik olması beklenirken, yapılandırma anlaşmasının kabul görmemesi gibi aksi bir durum halinde ise Sarı-Lacivertliler’in transfer yapamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Önümüzdeki saatlerde bu durumun netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin beklediği sonucu almasının ardından ise sol bek transferinin sonuçlandırılması planlanıyor.

Sarı-Lacivertliler şartlar doğrultusunda bir skorer hücum oyuncusu ve bir stoper daha transfer etmeye çabalayacaklar.