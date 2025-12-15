Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan 8 maçta 10 gollük katkı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gole katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, 37. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışından attığı golde pası veren isim olurken, zaman zaman ataklarda kilit rol oynadı. Asensio, 87. dakikada ise sol kanattan hızlı gelişen atakta savunmadan seken topu yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi ve takımının 4. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilemeyen Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

Asensio, Konyaspor’a karşı 90 dakika sahada kaldı.