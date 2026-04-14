        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

        Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:09 Güncelleme:
        Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 30’uncu hafta maçının hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        MERT HAKAN YANDAŞ GELİŞMESİ

        Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

