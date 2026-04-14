Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 30’uncu hafta maçının hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

MERT HAKAN YANDAŞ GELİŞMESİ

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.