Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Transfer bütçesini oluşturmak için oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, özellikle İtalya ve İngiltere’de piyasası olan Vedat Muriç'i iyi bir fiyata satma kararı aldı. Bu satıştan, 20 milyon Euro civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Kanarya, Vedat Muriç'in yerine ise gelecek ismi belirmiş durumda. Bu isim Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic… 32 yaşındaki santrfor, bu sezonu Roma’da kiralık geçirdi. İtalyan kulübü 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

DÜŞÜNÜLMÜYOR

Atletico Madrid ise yeni sezonda Kalinic’i kadroda düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler, 2021’in haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Hırvat oyuncuyu mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.