Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü (yarın) Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafileye dahil edildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.