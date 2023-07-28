Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Nicolas Dominguez ve Rade Krunic...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler, Nicolas Dominguez ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.
Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın Avrupa maçında gösterdiği performans sonrası bir hayli heyecanlandı.
Orta saha rotasyonunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor.
GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR
Orta sahanın merkezine takviye planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim Nicolas Dominguez ve Rade Krunic.
Bologna forması giyen Dominguez, bu sezon Serie A'da oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.
Sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rade Krunic için de girişimlerini sürdürüyor.
Bu sezon 18 kez ilk 11'de şans bulan Boşnak futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti.
İtalyan ekibinin yeni sezon planlamasında yardımcı oyuncu olarak düşündüğü Krunic için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde somut adım atacağı öğrenildi.