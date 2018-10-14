Spor Toto Süper Lig'e kötü başlayan ve 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada Phillip Cocu'nun arkasında durmuş ve devre arasına kadar değişiklik düşünmediğini dile getirmişti. Phillip Cocu, Damien Comolli ve Ali Koç ile yaptığı görüşmede garanti verdi!
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Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden almadı. Ancak bir kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor!
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Milliyet'in haberine göre ilk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı.
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Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu.
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Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti.
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Tecrübeli hoca, hazırlık dönemi ve devamında yaşanan değişimlerin takımın sorun yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.
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Cocu, artık tek ihtiyaçlarının, aynı takımda ısrar edip, sistemi oturtmak olduğunu söyledi.
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COCU: ÜSTESİNDEN GELİRİM
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki oyunun ilerisi için umut verdiğini kaydeden Cocu, birçok kez bu tip zorlu durumlarla karşılaştığını, bunların çoğundan başarıyla çıktığını aktarıp aynısını şimdi de yapacağını kaydetti.
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PSV EINDHOVEN ÖRNEĞİ
Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe performansı kariyeri açısından da önemli. Ülkesinde çok yakından takip edilen Cocu'nun ilerleyen dönemdeki hedefi eski kulübü Barcelona olmak üzere dünyanın en önemli yerlerinde görev yapabilmek.
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Bunun için de Fenerbahçe'de başarısız olmak istemiyor. Kariyerinin kırılma noktalarından birinde olduğunu düşünen Hollandalı, sonuna kadar mücadele edip PSV'de olduğu gibi sonunda başarıya ulaşacağına düşünüyor.
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COCU'NUN EN KÖTÜ DÖNEMİ!
Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki rakamları kariyerinin de en kötü dönemini ortaya çıkardı. Hollandalı çalıştırıcı, 12 resmi maçta sadece 3 kez kazanabilirken, 6 yenilgi aldı. 3 de beraberlik gören Cocu, kötü bir tablo yaşadı.
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