Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan Ali Koç'a garanti!

Spor Toto Süper Lig'e kötü başlayan ve 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada Phillip Cocu'nun arkasında durmuş ve devre arasına kadar değişiklik düşünmediğini dile getirmişti. Phillip Cocu, Damien Comolli ve Ali Koç ile yaptığı görüşmede garanti verdi!