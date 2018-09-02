Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlamış ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'ye deplasmanda kaybetmişti. Sarı-lacivertliler ligin dördüncü haftasında da mağlup oldu. Evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Teknik direktör Phillip Cocu'nun kararları tartışma yarattı, gündeme oturdu
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Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra Kayserispor'a da yenildi. İlk 4 haftada 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan da kötü bir başlangıç yaptı.
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Fenerbahçe, 61. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce buna benzer bir başlangıç yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu sezondan önce en kötü 4. hafta performansını 1965-1966, 1987-1988 ve 2016-2017 sezonlarında yaşadı. Bu sezonlarda Fenerbahçe, ilk 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle, iki yenilgi aldı.
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Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun kararları tartışma yarattı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un derlemesine göre Cocu'nun tartışmalı kararları şöyle:
1-Maç öncesi kadroda ön libero mevkiinde Diego Reyes'e görev vermesi. Takımda asli mevkii ön libero olan oyuncular varken Meksikalı'nın asli mevkii olmayan bu bölgede ilk maçına çıkması ve silik görüntü vermesi okları Cocu'nun üzerine çekti. Diego Reyes'e 75 dakika tahammül etmesi de eleştiri odağı oldu.
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2- Kayserispor gibi ligin en dişli takımlarından birine karşı Elif-Mehmet Ekici-Reyes gibi hiç sertliği bulunmayan bir orta saha düzeni tercih etmesi. Bu yumuşak orta saha pahalıya patlarken, ilk 20 dakika dışında Fenerbahçe istediği oyunu sahaya yansıtamadı. 20. dakikadan sonra bütün ribaundları toplamaya başlayan Kayserispor, bir kez daha geri düşmesine rağmen maçı çevirdi.
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3- Fenerbahçe iyi oynamadığı bölümde dahi bir kez daha öne geçmesine rağmen Cocu oyuna müdahale etme ihtiyacı hissetmedi. Orta sahada rakibine karşı güçsüz kalan Sarı-Lacivertliler 2. golden sonra sadece 4 dakika skoru koruyabildi. Daha sonra da oyun kontrolünü bir türlü eline alamadı.
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4-Kulübede Soldado gibi tecrübeli bir isim varken ve skor 2-2'ye gelmişken Cocu çift forvete Frey ile dönmeyi tercih etti. İsviçreli oyuncu heyecanlı olsa da hiçbir pozisyona giremedi ve etkili olamadı. Fenerbahçe 2-2'den sonra tek pozisyonuna ise Soldado ile girdi.
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5- Cocu'nun yaptığı değişiklikler de saç baş yoldurdu. Takımda duran topları en iyi kullanan isim olan Mehmet Ekici'yi, Elif'in kartı olmasına rağmen kenara alan Cocu böylelikle orta sahayı tamamen boşalttı. Burada fiziksel olarak sahanın en zayıf isimleri Elif ve Reyes kalınca Fenerbahçe oyundan tamamen düştü.
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6- Daha sonra Reyes'in yerine Mehmet Topal'ı alan Cocu bu değişiklikte de çok geç kaldı. Aynı anda Soldado'yu da Valbuena'nın yerine alan Cocu iki duran top uzmanını sahada çıkararak inanılmaz bir işe imza attı. 3 forvete dönen Fenerbahçe'de topu getirebilecek kimse kalmayınca en azından beraberlik golünü bile bulamadı.
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7- Rakip uzatmalarla birlikte 13 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, Cocu çok erken dakikalarda doldur boşalta geçilmesini istedi. Tamamen kapanan rakibin üzerine farklı setlerle gitmek yerine savunma hattı iyi olan Kayserispor'a top şişiren Fenerbahçe, Soldado'nun pozisyonu dışında tek fırsat yakalayamadı.
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