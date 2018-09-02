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6- Daha sonra Reyes'in yerine Mehmet Topal'ı alan Cocu bu değişiklikte de çok geç kaldı. Aynı anda Soldado'yu da Valbuena'nın yerine alan Cocu iki duran top uzmanını sahada çıkararak inanılmaz bir işe imza attı. 3 forvete dönen Fenerbahçe'de topu getirebilecek kimse kalmayınca en azından beraberlik golünü bile bulamadı.