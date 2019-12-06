Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal'ın defansın göbeğinde Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar'a şans vermesi bekleniyor. Zanka'nın son haftalarda tartışılan performansı ve Sadık'ın hem idmanda hem de Türkiye Kupası maçında sergilediği olumlu grafiğin Yanal'ı bu kararı almaya ittiği öğrenildi. Sadık'ın yanında ise Serdar Aziz görev alacak.

Bu sezon Süper Lig'de hiç ilk 11'de başlamayan ve 2 maçta sonradan oyuna giren 26 yaşındaki stoper, 23 dakika şans bulurken Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 90 dakika görev aldı.