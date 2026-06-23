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        Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor!

        Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcuların sağlık kontrolleri, Medicana Ataşehir Hastanesinde sürdürüldü.

        EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.

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