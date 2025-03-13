Fenerbahçe'de sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Rangers ile oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe'de yedekler arasında yer alan İsmail Yüksek, ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Giriş: 13.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:28
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.
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