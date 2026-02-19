Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi!

Düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı

Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Volkan Durmuş, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 zanlının gözaltına alındığı olayın 6 ay önce yaşanan bir cinayete misilleme olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. (İHA)