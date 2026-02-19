Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Giriş: 19.02.2026 - 21:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:38
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Nottingham Forest'ı ağırladı.
Maçın 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve maçın geri kalanına devam edemedi.
Tecrübeli savunmacının yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
