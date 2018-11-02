Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe'de teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

Goal Türkiye'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde yönetim, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'ye teklifte bulundu.

Sampaoli son olarak Arjantin milli takımında görev almıştı. Jorge Sampaoli, 2015 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından "Yılın En İyi Milli Takım Teknik Direktörü" seçilmişti.

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