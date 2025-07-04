Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçim tarihiyle ilgili resmi siteden açıklamalarda bulundu.

Kulüp Başkanı Ali Koç'un imzasıyla paylaşılan açıklamada, kongre sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur. Yönetim kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız. Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.