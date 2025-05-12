Fenerbahçe'de Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!

Takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Slovak yıldız, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı.

Başkan Ali Koç’un, “Skriniar tam bir lider. Onun gibi dört oyuncu daha almak istiyoruz.” sözleri, oyuncuya duyulan güveni açıkça ortaya koydu.