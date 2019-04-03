Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, forvet hattını silbaştan kuracak. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, mevcut golcülerden İslam Slimani’yi tamamen defterden silerken zaman zaman şans verdiği Michael Frey'i ise kadroda düşünmüyor. Yanal'ın şu anda forma şansı verdiği tek golcü olan Soldado'nun ise Fenerbahçe’de son günlerini geçirdiği ortaya çıktı.

TEŞEKKÜR EDİLECEK

Ersun Yanal’ın yönetime forvet hattı için verdiği ilk raporlarda gelecek sezon Soldado’yu takımda düşünmediğini bildirdiği öğrenildi. Yönetim de bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol oyuncuya yeni mukavele teklifi yapmayacak. Takıma olan katkıları için teşekkür edilecek olan Soldado'nun defteri de böylece kapanmış olacak.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Kanarya’ya geçen sezon transfer olan Soldado, ilk yılında 26 lig maçında 9 gol, 5 asistle oynarken, toplamda ise 34 resim maçta 12 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 33 yaşındaki forvet bu sezon ise 15 lig maçında 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Soldado’nun bu sezonki resmi maç istatistiklerinde ise 19 karşılaşmada 5 gol, 4 asist bulunuyor.