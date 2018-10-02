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Fenerbahçe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcının bu süreyi doldurması halinde alacağı para 7.5 milyon euro idi. Ancak sözleşmedeki fesih maddesine göre asgari 2.5 milyon euro alacak. Yardımcılarına da 500 bin euro ödenecek. Koç ve ekibi bu rakamı düşürmek için Cocu ile pazarlığa oturacak.