Fenerbahçe'de bir numaralı gündem teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği... Aykut Kocaman kendisine bir kez daha teklif yapılması halinde yeniden takıma dönüşe sıcak bakıyor! Cocu'nun "Ben istifa etmem. Eğer yönetim benimle çalışmak istemiyorsa, gereğini yapar ve sözleşmemi fesheder" dediği iddia edildi
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Fenerbahçe'de bir numaralı gündem teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği...
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Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratırken yönetim kanadında da Hollandalı isme olan güven iyice sarsıldı.
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Fenerbahçe yönetimi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava ve hafta sonu oynanacak Başakşehir maçları öncesinde herhangi bir değişiklik yapma düşüncesinde değil. Sarı-Lacivertli idareciler, bu iki maçı atlatıp milli arada soğukkanlı şekilde bir karar vermeyi planlıyor.
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Ali Koç'un son kararını vereceği belirtilirken, Skorer'in edindiği bilgiye göre; sezon başında yolların ayrıldığı Aykut Kocaman, kendisine bir kez daha teklif yapılması halinde yeniden takıma dönüşe sıcak bakıyor.
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3 ay önce kulüple bağları kopan tecrübeli teknik adamın, bu duruma karşın göreve hazır olduğu belirtildi.
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Kocaman'ın yakın çevresine, "Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa ben her zaman göreve hazırım. Normal şartlarda geçen sezon da Konya'yı bırakıp gelmemem gerekiyordu ama kulübün ihtiyacı olduğundan görevi kabul ettim." dediği ifade edildi.
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KOCAMAN MI, YANAL MI?
Fotomaç'ın haberine göre ise; yeni hoca için en güçlü adaylar Aykut Kocaman ile Ersun Yanal... Yönetim iki ismi de değerlendirdikten sonra kararını verecek. Kocaman bir adım önde. Başkan Ali Koç sezon başında, "Yerli hoca ile çalışırsak bu Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak" demişti.
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Ancak taraftarın istediği Ersun Yanal'ın ismi de masada ciddi şekilde yer alacak. İki isim arasında yönetimde fikir ayrılığı çıkabilir. Son sözü Ali Koç söyleyecek.
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YABANCI HOCA İDDİASI
Cocu'nun yerine gelecek teknik direktörün yine yabancı olacağı iddiası da ortaya atıldı. Bu kez tartışılmayacak kalitede bir hoca ile anlaşılacağı ileri sürüldü.
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İSTİFA YANITI
Rize faciasıyla Fenerbahçe’de her şey alt üst olurken, dün kulüpte toplantı üstüne toplantı yapıldı. Başkan Ali Koç önce İkinci Başkan Semih Özsoy ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Zirvede Teknik Direktör Phillip Cocu ile bu işin yürümeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı.
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Toplantıya daha sonra katılan Sportif Direktör Damien Comolli’ye “Cocu ile devam etmenin doğru olmadığını düşünüyloruz. İstifa etmesini istiyoruz. Bu kararı ona sen bildir” dediler. Comolli de yönetimin bu kararını bidirdiği Hollandalı çalıştırıcıdan hiç beklemediği bir yanıt aldı.
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YÖNETİM PAZARLIK YAPACAK
Star'da yer alan habere göre; Cocu, kulübün sportif direktörüne, “Ben istifa etmem. Eğer yönetim benimle çalışmak istemiyorsa, gereğini yapar ve sözleşmemi fesheder” diyerek tazminat almadan gitmeyeceğini ortaya koydu. Comolli de Cocu’nun bu cevabını Başkan Koç’a bildirdi.
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Fenerbahçe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcının bu süreyi doldurması halinde alacağı para 7.5 milyon euro idi. Ancak sözleşmedeki fesih maddesine göre asgari 2.5 milyon euro alacak. Yardımcılarına da 500 bin euro ödenecek. Koç ve ekibi bu rakamı düşürmek için Cocu ile pazarlığa oturacak.
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Fenerbahçe yönetiminin Cocu ile kesin olarak yollarını ayıracağı ancak Hollandalı hocanın milli araya kadar takımın başında kalacağı öğrenildi. Cocu’nun, perşembe günkü Spartak Trnava ile pazar günkü Başakşehir maçına çıkacağı belirtilirken, daha sonra Comolli’nin milli arada yurt dışına çıkıp yeni hoca arayışlarına başlayacağı bildirildi.
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COMOLLİ DE GİTSİN
Fenerbahçe'de hedef tahtasındaki isim Teknik Direktör Cocu’dan sonra Sportif Direktör Damien Comolli’nin de koltuğunun sallantıda olduğu öğrenildi.
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Özellikle Sarı-Lacivertil taraftarların yaptığı yanlış transferler nedeniyle büyük tepki gösterdiği Fransız direktörün kulübe hiçbir faydası olmadığını belirten taraftarlar, “Nerede kimsenin almadığı bir oyuncu varsa onu Fenerbahçe’ye getirmiş. Takımdan satılan oyuncular alınan futbolculardan en az 3 gömlek üstün. Kulübü zarara uğratan Comolli’nin de görevine derhal son verilsin” dediler.
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