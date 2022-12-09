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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

Fenerbahçe'de stoper konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akayadın'ın transferinde büyük aşama kaydetti

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde stoper konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Sarı lacivertliler, Adana Demirspor'dan 28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ı transfer etmeye çok yakın.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Akdeniz ekibi ile masaya oturan Fenerbahçe'nin bu transferde önemli aşama kaydettiği ifade edildi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    İki taraf arasında bonservis için pazarlıklar devam ederken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

    Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Samet, uzun süredir büyüklerin radarındaydı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Samet Akaydın, bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Samet Akaydın...

    Adana Demirspor oyuncuyu Ocak 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden transfer etmişti.

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