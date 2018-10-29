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7 HAZİRAN 2018 - DAMIEN COMOLLI GÖREVDE

Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe 7 Haziran'da Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp 13 Haziran'da da Comolli ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.