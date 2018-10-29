3 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Ali Koç, geride kalan 148 günde birçok önemli olay yaşarken, ilk teknik direktörü olan Cocu ile imza atıldıktan 124 gün sonra yollarını ayırdı.
İşte Sporx'in derlemesine göre; Fenerbahçe için belki de birkaç yıllık deneyimin yaşandığı o 148 günde yaşananlar...
3 HAZİRAN 2018 - ALİ KOÇ BAŞKAN SEÇİLDİ
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım karşısında farklı bir zafer alan Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı oldu.
7 HAZİRAN 2018 - DAMIEN COMOLLI GÖREVDE
Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe 7 Haziran'da Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp 13 Haziran'da da Comolli ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
12 HAZİRAN 2018 - MÜJDAT YETKİNER İLE VEDA
Damien Comolli önderliğinde yeni bir döneme giren Fenerbahçe, 12 Haziran'da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kulüp çalışanlarından Müjdat Yetkiner ile yolların ayrıldığını açıkladı.
22 HAZİRAN 2018 - COCU GELDİ VE İMZALADI
Fenerbahçe'de Comolli'nin ardından kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktör de belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp 22 Haziran'da Phillip Cocu ile anlaşmaya varıldığını açıkldadı. Fenerbahçe, 27 Haziran 2018'de de Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2 AĞUSTOS 2018 - YEDİ İSİM GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe, teknik kadroda da büyük değişime giderken, 2 Ağustos'ta antrenör ve scout ekibinden Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yolların ayrıldığı açıklandı.
FERNANDAO, GIULIANO VE JOSEF SATILDI
Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçen Fenerbahçe'de transfer döneminde 3 kritik ayrılık da yaşandı. Sarı-lacivertli ekip takımın önemli isimlerinden Fernandao'yu Al-Wahda'ya, Josef de Souza'ya Al Ahli'ye, Giuliano'yu ise Al Nasr'a sattı.
30 EYLÜL 2018 - ALİ KOÇ TARAFTARA GİTTİ
Fenerbahçe, 30 Eylül'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olurken, Ali Koç maç sonunda taraftarın yanına gitmişti. Ali Koç, taraftardan sabır ve destek isterken, ''Bu formanı ağırlığını bilmeyenler var'' ifadelerini kullanmıştı.
5 EKİM 2018 - ÜÇ KADRO DIŞI
Cocu ile sıkıntılı bir dönem içindeki Fenerbahçe, 5 Ekim'de herkesi şaşırtan bir karar almıştı. Sarı-lacivertli kulüp 5 Ekim'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
5 EKİM 2018 - BİLGİ SIZDIRMA SKANDALI
Fenerbahçe, üç oyuncusunun kadro dışı bırakıldığı gün, teknik kadrodan 3 isimle yolların ayrıldığını da duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ''Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır'' ifadeleri yer aldı.
28 EKİM 2018 - COCU İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçının ardından Phillip Cocu ile yollarını ayırdı. Cocu, 27 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe kariyerini 28 Ekim'de noktalamış oldu.
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