Tedesco'dan takıma 3 gün izin!
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile derbi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yoğun geçen çift idmanlı günlerden sonra Tedesco takıma salı gününe kadar izin verdi.
Giriş: 26.03.2026 - 13:30 Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
