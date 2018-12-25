Kabus gibi bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle oluşan bahar havasının kalıcı olması için yönetim elinden geleni yapacak.
Devre arası transfer döneminde Yanal'ın talepleri doğrultusunda takviyeler yapacak olan başkan Ali Koç ve kurmayları, çalışmalara start verdi.
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki ilk isim ise Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan...
Yanal'ın Trabzonspor'dayken de çok istediği yıldız oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçeli yöneticilerin yıldız oyuncudan olumlu yanıt aldığı ve Beşiktaş'ın yanıtını beklediği ifade edildi.
Bu transferi takas yoluyla bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'ı ezeli rakibine önerdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisi olan iki isme sıcak baktığı bildirilirken başkan Fikret Orman ve yönetimin, Tolgay konusunda önceliği maddi tekliflere veriyor.
Tolgay'ın durumunu transfer dönemi boyunca yakından takip edecek olan Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Trabzonspor'da istenmeyen adam ilan edilen Juraj Kucka...
Tecrübeli orta saha için Fırtına ile ilk teması kuran Fenerbahçe, tıpkı Tolgay'da olduğu gibi oyuncudan olumlu yanıt alsa da Bordo-Mavililer'i ikna etmeye çalışıyor.
Onazi'nin beklenmedik şekilde sezonu kapatması sonrası bu bölgede ciddi bir eksiklik yaşayan Trabzonspor'un, ara transferdeki gelişmelere göre Kucka'nın kalıp kalmayacağına karar vereceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de listedeki diğer isimler ise Sivasspor'da yükselen grafiğiyle dikkat çeken Emre Kılınç ile Altınordu'dan Kerim Alıcı...
Emre için kadroda düşünülmeyen isimlerden bir takas teklifi yapmayı planlayan Fenerbahçeli yöneticiler, Kerim için ise Şener Özbayraklı'nın durumunun netleşmesini bekliyor.
Şener'in Tolgay Arslan takasında kullanılması halinde yerine direkt Kerim Alıcı alınacak.
Sarı-Lacivertliler, tüm transferleri devre arası kampına yetiştirip takımın Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya tam olarak hazır bir şekilde girmesini amaçlıyor.
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