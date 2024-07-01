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        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sezon öncesi çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:13
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        Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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