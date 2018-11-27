Sabah'ta yer alan habere göre; Phillip Cocu "Alacağım yoktur" kağıdı vermemek için direniyor. Yönetim de UEFA kontrolü nedeniyle o kağıdı almadan yeni bir teknik direktör getiremiyor. Cocu'nun bu tutumuyla ilgili iki iddia var:

1- Parasını peşin istiyor

2- Bir yıllık değil, 3 senelik alacağını talep ediyor.

Fenerbahçe taraftarı her kötü sonuçta " Ersun Yanal" diyor ama yönetimin ne onu ne de başka bir ismi alması imkansız. Phillip Cocu'nun sözleşmesinde "Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını alır" maddesi bulunuyor. Hollandalı hoca görevine son verildiği için 2 milyon Euro'luk bir tazminat alacak. Bu tazminatı Fenerbahçe isterse aylara bölerek ödeyebilir. Ancak kulübün zarar görmemesi için vermesi gereken "Alacağım yoktur" yazısını Cocu imzalamaya yanaşmıyor.

KOÇ'UN OTELİNDE KALIYOR



Konuyla ilgili iki iddia var:

İlki "Cocu kağıdı imzalamak için 1 yıllık değil, 3 senelik maaşının tamamını istiyor" şeklinde.

İkincisi ise "Cocu, tazminatının aylara bölünmesini istemiyor, parayı peşin istiyor" yönünde.

Cocu'dan temiz kağıdı alınamazsa, UEFA kontrolü gereği yeni bir teknik direktör ismi açıklanamıyor. Bunu bilen Cocu, taleplerinden bir adım bile geri atmıyor. Hollandalı teknik adam halen İstanbul'da ve Ali Koç'un Taksim'deki otelinde konaklıyor. Durumunu soranlara da "Hayatımdan gayet memnunum" diyor.

KOCAMAN KAĞIDI VERMİŞTİ



Benzer süreç, Aykut Kocaman'ın fesih döneminde de yaşanmış; tecrübeli hoca, kağıdı hiç para almadan imzalamıştı. Koç bunun üzerine "Bu jestiniz için yeni bir takımla anlaşana kadar maaşınızı ödemek istiyorum" dedi. Ancak bu jest lafta kaldı.

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