Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, İstanbul'da bırakılırken Benzia ve Oğuz Kaan Güçtekin'in yanı sıra cezalı Mauricio Isla da kadroya alınmadı.

Kanarya'nın Zenit kadrosu şöyle: Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Miha Zajc, Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Dirar, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise UEFA listesinde yer almıyor.