Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldukları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İyi bir futbol oynamadığımızın ve kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız" diyen Pirşen, şu ifadeleri kullandı: "Kılıf uydurma çabasında değiliz. Hafta boyunca sessiz kaldık, yaşananları gözlemledik. Sporu spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Bugün sahada yaşadıklarımız bir rezalet. Fenerbahçe için 30 hafta daha var. Şampiyonluk için eminliğimizi hiç kaybetmedik, sadece bir mağlubiyetti. Bu yoldan dönmedik. Biz çok üzülerek takip ettik bugün maçı. Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalardan sonra dehşete düştüm. Böyle bir iletişim yok. Hakemi konuşmaya gerek yok dedi, evet keşke konuşmasaydık. Keşke hakemi baskı altına alıp gündemi değiştirmeselerdi. Sosyal medya hesapları önce bir yalan algı başlattılar, Beşiktaş Başkanı bu algıyı gündeme taşıdı. Bunu biz araştırdık, gerçekliği var mı diye, böyle bir şey yok. Yine saygı çerçevesinde hem Beşiktaş hem TFF ile iletişime geçtik. Özür dileyin, bu hatadan dönün dedik, hiçbir tepki gelmedi. Dün televizyonda bu hakem ile ilgili bir şeyler yayınlandı. Gördük ki bu hakem Fenerbahçe dışında her takıma yakın. Sonunda ortaya çıkan şeyi görüyorsunuz. Maçın 2'nci golü bence kopma noktası, golden önceki faul çok bariz. Josef de Souza'nın en son hareketi kırmızı kart. Gelişi kırmızı derler buna."

"BEŞİKTAŞ SAHAYA HAZIRLANMAKTAN ÇOK ALGIYA HAZIRLANMIŞ"

Sahada futbol izleyemediklerini kaydeden Alper Pirşen, "Biz burada futbol izleyemedik. Bu algı paketi, sadece Beşiktaş'ın başkanının açıklamasıyla bitmedi. Beşiktaş'ın teknik direktörüne kadar algı paketini sürdürdüler. Beşiktaş herhalde sahaya hazırlanmaktan çok algıya hazırlanmış. Hakem kontrolü elinden kaçırdı, hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Ben Beşiktaş'ın hocasının atılamamasına inanıyorum. Herkes acemi olabilir, tecrübesiz olabilir. Biz o yüzden baskı yapmamak için geride durduk. Şunu gördük ki biz çok iyi niyetli davranmışız. Biz önümüzdeki haftalarda bu skoru telafi edeceğiz, Fenerbahçe şampiyonluk yolunda devam edecektir. Arada düşmeler ve kalkmalar olacak ama sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak" diye konuştu.

"HAKEM BİR KULÜBE YAKINSA, O KULÜP FENERBAHÇE DEĞİL"

Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hafta içerisinde çıkan haberlere ilişkin konuşan Alper Pirşen, "Bir kulübe yakınsa o kulüp Fenerbahçe değil. Babası başka, kendisi başka takımı tutuyor. Herkes arkasına yaslanıp güldü. Biz bunu sosyal medyada ironiyle geçiştirdik ama hem TFF hem Beşiktaş bu eserinden dolayı utanmalı. Bir hakemi de böylece hep beraber yemiş oldular. Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatın televizyon önünde bir özrü de olmalıydı ama onu başkanlar bilir. Biz bilmez miydik direkt afişe etmeyi? Her şeye ulaştık, bu hakemin hem Fenerbahçe'yle hem de Koç Grubu'yla bir ilgisi olmadığını öğrendik" dedi.

"FENERBAHÇE YAVAŞ YAVAŞ BU SPOR DÜNYASINI DEĞİŞTİRECEK"

Fenerbahçe'nin istikrarlı şekilde bir tavır ve tutum gösterdiğini dile getiren Pirşen, "Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bir tavır ve tutum gösteriyoruz, bunda istikrarlıyız. Fenerbahçe yavaş yavaş bu spor dünyasını değiştirecek. Bu ucuz oyunlar para etmeyecek ileride Türkiye'de" diyerek sözlerini noktaladı.