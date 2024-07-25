Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transfer Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.