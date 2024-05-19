Fenerbahçe'den Arda Kardeşler'e saha içinde tepki!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, maçın hakemi Arda Kardeşler ve yardımcılarına ilk yarıda verdiği kararlardan dolayı tepki gösterdi.
Giriş: 19.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:43
1
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, maçın hakemi Arda Kardeşler ve yardımcılarına ilk yarıda verdiği kararlardan dolayı tepki gösterdi.
2
Bir süre Arda Kardeşler ve ekibi ile konuşan Branco sonrasında ise sakinleştirilerek soyunma odasına gitti.
3
İşte o anlar...