Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübün başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın istifa ettiğine yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı ve Karaçam'ın istifa etmediğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir"