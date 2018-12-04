5 | 13

2 PUANLI SİSTEMİN BİLE GERİSİNDE

Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964, 1983-1984 ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.