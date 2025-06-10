Fenerbahçe'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı
Elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı
Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyesi olan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Elim kaza sonucu hayatını kaybeden Kulübümüzün üyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Merhum Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecektir.
Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır.
Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.