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Fenerbahçe'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Fenerbahçe, kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine dair açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz" başlığı kullanılırken "Fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi

Fenerbahçe'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Fenerbahçe, kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin çekilmesine dair açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında fesih kararının gözden geçirilmesi rica edildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,

Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak,

sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz."

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