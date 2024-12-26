Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Fransız ekibi Toulouse'ye kiralanan Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Zajc, Toulouse formasıyla bu sezon 9 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 223 dakika süre aldı. Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.